Brezilya Amazonu'nda Ormansızlaşma 2013-2021 Döneminde Yüzde 129 Arttı

SAO PAULO, 25 Nisan (Xinhua) -- Sao Paulo Araştırma Vakfı, Brezilya Amazonu'nda yerli topraklarındaki yasadışı ormansızlaşmanın 2013 ile 2021 yılları arasında yüzde 129 arttığını açıkladı.

Vakfın Salı günü Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmasına göre ormansızlaşma sonucunda 96 milyon ton karbondioksit emisyonu ortaya çıktı ve bunun yüzde 59'u 2019 ile 2021 yılları arasında meydana geldi.

Araştırma kapsamında 232 yerli bölge incelendi. Bu topraklardaki ormansızlaşmanın 1.708 kilometrekareye ulaştığı ve bunun Brezilya Amazonu'nun yüzde 2,38'ine tekabül ettiği belirlendi.

Maranhao Federal Üniversitesi'nde biyoçeşitlilik ve koruma profesörü olan Celso Silva, "Ormansızlaşma, bu bölgelerde hastalıkların yayılması ve izole yaşayan yerli halkların hayatta kalmasına yönelik tehditler gibi başka sorunlara da yol açıyor" dedi.

Çalışmanın eş yazarlarından Guilherme Mataveli, Amazon yağmur ormanlarının yüzde 60'ına ev sahipliği yapan Brezilya'nın iklim değişikliğinin etkilerini azaltma gibi çevre hedeflerini tutturabilmesi açısından yerli topraklarının "temel" öneme sahip olduğunu söyledi.