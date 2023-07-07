Brezilya Amazon Ormanlarında Ağaç Kesimi Düştü
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Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Marina Silva, Amazon ormanlarında ağaç kesiminin 2023 yılında yüzde 33,6 oranında düştüğünü açıkladı. Geçen yılın Haziran ayına göre bu Haziran ayında yüzde 41'lik bir ormansızlaştırma düşüşü yaşandı.
Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Marina Silva dün bir basın toplantısı düzenleyerek Amazon ormanlarında ağaç kesiminin 2023 yılında yüzde 33,6 oranında düştüğünü duyurdu.
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