Brezilya Amazon Ormanlarında Ağaç Kesimi Düştü

Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Marina Silva, Amazon ormanlarında ağaç kesiminin 2023 yılında yüzde 33,6 oranında düştüğünü açıkladı. Geçen yılın Haziran ayına göre bu Haziran ayında yüzde 41'lik bir ormansızlaştırma düşüşü yaşandı.

Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Marina Silva dün bir basın toplantısı düzenleyerek Amazon ormanlarında ağaç kesiminin 2023 yılında yüzde 33,6 oranında düştüğünü duyurdu. Brezilya'nın Amazon ormanlarıyla ilgili dün açıklama yapan Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Silva, 2023 yılının ilk altı ayında ağaç kesiminin yüzde 33,6 oranında düştüğünü duyurdu. Geçen yıl aynı dönemde 3 bin 988 kilometrekare olan ormansızlaştırmanın bu yıl 2 bin 649 kilometrekareye gerilediğini belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İklim Değişikliği Brezilya Marina Amazon Güncel Haberler