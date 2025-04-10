Brezilya, ABD, Kanada ve Avustralya için Vize Muafiyetini Kaldırdı

BRASILIA, 10 Nisan (Xinhua) -- Brezilya perşembe gününden itibaren ABD, Kanada ve Avustralya vatandaşlarına 6 yıldan bu yana uyguladığı vize muafiyetini kaldırarak bu ülkelerden gelen yolculardan yeniden vize istemeye başlayacak.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın, karşılıklılık ilkesi uyarınca alındığı belirtilerek söz konusu ülkelerin Brezilya vatandaşlarından vize talep etmeye devam ettiği kaydedildi.

"Brezilya'nın tek taraflı vize muafiyeti uygulaması bulunmuyor" denilen açıklamada, karşılıklı vizesiz seyahat anlaşmalarına yönelik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Devlete ait Agencia Brasil'in haberine göre Turizm Bakanı Celso Sabino, "ABD'nin Brezilyalılar için vize zorunluluğunu kaldırmasına yönelik temaslarımız sürüyor. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa karşılıklılık ilkesine göre hareket ederiz" dedi.

Brezilya'nın turizm tanıtım ajansı Embratur'un verdiği bilgilere göre Brezilya'yı 2024 yılında 728.537 ABD'li, 96.540 Kanadalı ve 52.888 Avustralyalı turist ziyaret etti.

Bu üç ülkeden hava, kara veya deniz yoluyla gelen yolcuların perşembe gününden itibaren resmi eVisa portalı üzerinden e-vize başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Ücreti 80,9 ABD doları olarak belirlenen vize, ülkede 90 güne kadar kalışa olanak sağlıyor.