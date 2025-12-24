Brezilya: 2025'te ABD'deki 3.000'den Fazla Brezilyalı Göçmen Geri Dönüş Yaptı

SAO PAULO, 24 Aralık (Xinhua) -- Brezilya, ABD'den sınır dışı edilen 81 Brezilya vatandaşının daha ülkeye geri dönmesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın göç politikalarını sıkılaştırmasının ardından 2025 yılında ABD'den geri gönderilen Brezilyalıların toplam sayısının 3.000'i aştığı duyurdu.

Brezilya İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada 81 kişinin pazartesi günü geç saatlerde Brezilya'ya iniş yaptığı, grubun bir kısmının özel yardım olanaklarıyla donatılmış bir otele nakledildiği ve geri gönderilen göçmenlerin burada yemek, hijyen kitleri, psikososyal destek, tıbbi ve psikolojik bakımın yanı sıra memleketlerine seyahat için rehberlik ve yardım aldıkları belirtildi.

Söz konusu operasyonun, yardım sürecinde daha fazla sükunet ve verimlilik sağlanma amacıyla yürütülen bakanlıklar arası "Brezilya Burada" adlı program kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Program kapsamında 2025 yılının başından bu yana gerçekleştirilen 36 operasyonda 3.000'den fazla Brezilya vatandaşının ABD'den geri dönüşü sağlandı.