Brezilya 2023 İçin Rekor Düzeyde Tahıl Hasadı Bekliyor

RIO DE JANEIRO, 13 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE), ülkede 2023'te bir yıl öncesine göre yüzde 13,9 artışla 299,7 milyon tonluk rekor bir tahıl hasadı beklendiğini açıkladı.

Brezilya'nın Goias eyaletinin Formosa kentindeki Bandeirinha çiftliğinde soya fasulyesi hasadı yapan bir tarım makinesi, 12 Nisan 2023. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

RIO DE JANEIRO, 13 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE), ülkede 2023'te bir yıl öncesine göre yüzde 13,9 artışla 299,7 milyon tonluk rekor bir tahıl hasadı beklendiğini açıkladı.

IBGE'nin Perşembe günü yayımladığı Mart ayı tahminlerine göre, Brezilya'nın üç ana tarım ürünü olan çeltik, mısır ve soya fasulyesi, bu yılki toplam tarımsal üretimin yüzde 92,4'ünü ve hasat edilecek alanın yüzde 87,4'ünü oluşturacak.

Soya fasulyesi rekoltesinin bir önceki yıla göre 23,2 artışla 147,2 milyon tona, mısır rekoltesinin ise yüzde 8,7 artışla 119,8 milyon tona yükselmesi beklenirken, çeltik rekoltesinin yüzde 7,6 düşüşle 9,8 milyon tona gerilemesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı konumundaki Brezilya'da kahve üretiminin önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında artması ve toplamda 60'şar kiloluk 55,7 milyon çuval kahve üretimi gerçekleşmesi bekleniyor.

Ek olarak Brezilya bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artışla 76,1 milyon hektar tahıl, baklagiller ve yağlı tohum ekimi yapacak.