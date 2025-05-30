Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: 62,96 Dolar

Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: 62,96 Dolar
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Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 62,96 dolardan işlem görüyor. OPEC+ grubunun üretim artışı beklentileri ve ABD'deki mahkeme kararları, petrol fiyatlarındaki düşüşü etkiliyor. Uzmanlar, yeni bir üretim artışı kararının alınmasının olası olduğunu belirtiyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,96 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 düşerek 62,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,30 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarında, cuma günü iki haftadır üst üste düşüş gerçekleşti. Bu düşüşte, temmuzda OPEC+ grubundan yeni üretim artışı beklentileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin yürürlükte kalmasını destekleyen mahkeme kararının yarattığı belirsizlik etkili oldu.

Aşağı yönlü gidişatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun 8 üyesinin cumartesi bir araya geleceği toplantıda yeni bir üretim artışı kararı alacağı beklentisi destekliyor. Uzmanlar, üretim artışı için zemin hazırlandığını ve bu artışın önceki iki toplantıda alınan günlük 411 bin varillik artış kararından daha yüksek olabileceğini öngörüyor.

ABD tarafında, dün bir mahkeme Trump'ın tarifelerini geçici olarak yeniden yürürlüğe koyma kararı aldı. Bu karar, bir gün önce ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin söz konusu geniş kapsamlı tarifeleri engellemeye yönelik kararını tersine çevirdi.

Söz konusu engelleme, dün petrol fiyatlarının yüzde 1'den fazla düşmesine neden olmuştu. Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı "Kurtuluş Günü" tarifelerinden bu yana petrol fiyatları yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Yatırımcılar bu kararın etkilerini değerlendirirken, analistler, tarife savaşlarının piyasalarda yarattığı belirsizliğin süreceğini belirtti.

Talep tarafında ise tarife savaşının körüklediği resesyon endişeleri ekonomik görünümü etkiliyor. ABD-Çin ticaret gerilimine ek olarak, Washington birçok şirketin çeşitli malları Çin'e lisanssız göndermesini yasakladı ve bazı tedarikçilere daha önce verilmiş lisansları iptal etti.

Brent petrolde teknik olarak 67,07 doların direnç, 60,85 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Güncel
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