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Brent petrol 100 doların altına geriledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Brent petrol 100 doların altına geriledi

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin olumlu sinyaller vermesiyle Brent petrol 99 dolar seviyesine düştü.

Rusya- Ukrayna arasındaki müzakerelerin olumlu sinyaller vermesiyle Brent petrol 99 dolar seviyesine düştü.

Brent petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin olumlu sinyaller vermesiyle Brent petrol 100 doların altına gerileyerek Mart ayının başından beri en düşük seviyesini gördü. 99 dolara düşen Brent petrolde günlük düşüş yüzde 6'yı buldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 130 dolara çıkmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Petrol, dolar, Rusya, Ekonomi, Güncel, Haberler

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