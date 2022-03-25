Bravo çocuklar

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (Bültenler) - Analig Anadolu Yıldızlar Ligi yarışları bu yıl Edirne ve Kırklareli'nde gerçekleştirildi. Müsabakalara katılan Karamürsel Su Altı Sporları Derneği Yüzme Kulübü, ilçemize madalyalarla döndü.

Müsabakalarda Karamürsel Su Altı Sporları Derneği Sporcusu Efe Çağan Kaya,

100 metre kurbağa stil kategorisinde 4.

200 metre karışık stil kategorisinde 1.

200 metre kurbağa stil kategorisinde 3.

Bayrak yarışında Kocaeli takımı olarak 2.

Müsabakalarda Karamürsel Su Altı Sporları Derneği Sporcusu Özge Melek Doğan,

200 metre serbest stil kategorisinde4.

200 metre sırt üstü kategorisinde 4.

Bayrak yarışında Kocaeli takımı olarak 3.

Anadolu yıldızları yüzme yarışında Takım olarak Erkeklerde bölge 2.si Kızlarda bölge 4.sü olup Finale kaldılar.

Sporcuları tebrik eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "KARSAD işbirliği ile Karamürsel'de yüzme okulu kurduk. Düzenli ve istikrarlı çalışmalarımızın sonucunda çocuklarımız yüzme müsabakalarına katılarak ilçemizi temsil etmeye başladı. Çocuklarımızı tebrik ediyor ve tüm çocuklarımızı yüzme sporunu yapmaya davet ediyorum" dedi.

Gösterdikleri çabalardan dolayı Karamürsel Özcan Özalgın Yüzme Havuzun 'da Karamürsel Belediyesi'ndeki çalışan hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür eder başarılarının devamını dileriz

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