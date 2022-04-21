BRANDA ÇEKMEK İÇİN ÇIKTIĞI KAMYONDAN DÜŞEN ÖMER AĞIR YARALI - Haberler

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BRANDA ÇEKMEK İÇİN ÇIKTIĞI KAMYONDAN DÜŞEN ÖMER AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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NİĞDE'de, branda çekmek için çıktığı kamyonun kasasından düşen Ömer A. (15), başını yere çarpması sonucu ağır yaralandı.

NİĞDE'de, branda çekmek için çıktığı kamyonun kasasından düşen Ömer A. (15), başını yere çarpması sonucu ağır yaralandı.

Şahinali Mahallesi Buse Sokak'ta babasına ait kamyonun kasasına branda çekmeye çalışan Ömer A., dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başını yere çarparak ağır yaralanan Ömer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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