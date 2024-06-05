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Bozyazı'nda özel gereksinimli öğrencilere drama gösterisi

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Bozyazı'nda bulunan 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, özel gereksinimli öğrencilere yönelik bir drama gösterisi düzenledi. Lisenin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, gereksinimli çocuklara drama gösterisi sunuldu. Programa, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bozyazı'nda 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri özel gereksinimli öğrencilere drama gösterisi sundu.

Lisenin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri Bozyazı Şehit Murat Namdar Okulu'ndaki özel gereksinimli öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, liseli öğrencilerince gereksinimli çocuklara drama gösterisi sunuldu.

Programa, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi 15 Temmuz Etkinlik Güncel Haberler

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