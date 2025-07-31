Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı Yaz Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı Yaz Kur'an Kursunu Ziyaret Etti
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Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, Denizci Mehmet Camisi'nde devam eden yaz Kur'an kursunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti ve onlara çeşitli hediyeler verdi. Avcı, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini bilgilerini pekiştirmeleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, yaz Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Avcı, Denizci Mehmet Camisi'nde devam eden yaz Kur'an kursunu ziyaret ederek, görevlilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Avcı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Yaz Kur'an kurslarının, çocukların Kur'an-ı Kerim'i doğru okumaları ve dini bilgilerini pekiştirmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Avcı, bu kursların çocuklara manevi değerleri kazandırmada önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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