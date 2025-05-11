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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit ve gazi aileleriyle buluştu

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit ve gazi aileleriyle buluştu
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, ilçedeki bir kafede düzenlenen programda, şehit ve gazilerin anneleri ile eşlerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Programda konuşan Kaymakam Topsakaloğlu, "Kıymetli annelerimiz, sabrın, fedakarlığın ve sevginin en güzel temsilcilerisiniz. Bu özel gününüzde sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Yakup Avcı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muhammet Yıldırım da programda yer aldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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