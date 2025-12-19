Haberler

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, şehit polis memuru Sedat Yabalak'ın mezarını ziyaret etti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, şehit polis memuru Sedat Yabalak'ın mezarını ziyaret etti.

Kendisi de şehit kardeşi olan Kaymakam Topsakaloğlu, 2021'de Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Sedat Yabalak'ın kabrinde dua etti.

Topsakaloğlu, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Topsakaloğlu'nun kardeşi astsubay Turgay Topsakaloğlu, 2015'te Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde yürütülen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
title