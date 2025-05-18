Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919'da başlattığı hareketle Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını belirtti.

Atatürk tarafından 19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmesinin büyük anlam taşıdığını kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleceğimizin teminatı olan gençlerimize olan inancını ve güvenini her fırsatta dile getirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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