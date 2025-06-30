Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, 1 Temmuz 1926'da 815 Sayılı Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle Türkiye'nin, kendi karasuları ve limanları arasında gemi işletme gibi hizmetleri kontrolünde bulundurma hakkı kazandığını belirtti.

Bu sayede denizlerde çeşitli gelişme ve başarılar sağlandığını kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk denizciliği açısından büyük önem arz eden 1 Temmuz, ülkemiz denizciliğinin bağımsızlığını kazandığı ve mavi vatanın hakimiyetinin pekiştirildiği önemli bir gündür. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihimizin büyük denizcilerini, deniz savaşlarında ve kazalarında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk denizciliğinin gelişmesinde, ilerlemesinde emeği geçenlerin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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