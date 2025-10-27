Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 102. yılını kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in sonsuza dek payidar olmasının, gençliğin donanım ve birikimine bağlı olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de gençliğimizin, aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyerek milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan, yarının dünyasına şekil verecek bireyler olarak yetişmeleri azmi içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramı'mızın 102. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."