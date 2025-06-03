Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan Trafik Uygulaması ve Orman Deposu Ziyareti

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan Trafik Uygulaması ve Orman Deposu Ziyareti
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Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yapan ekipler ile bir araya gelen Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yaptı ve Aksaz Orman Deposu'nu inceledi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yapan ekiplerle bir araya geldi, Aksaz Orman Deposu'nu inceledi.

Topsakaloğlu, Tekeli Mahallesi'ndeki uygulama noktasında sürücülere bilgilendirme yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Topsakaloğlu, vatandaşlara hayırlı yolculuk diledi.

Topsakaloğlu, daha sonra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aksaz Orman Deposu'nda incelemede bulundu.

Bir araya geldiği müdürlük personeline çalışmalarından dolayı teşekkür eden Topsakaloğlu, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri değerlendirdi.

Topsakaloğlu'na ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muhammet Yıldırım ve Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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