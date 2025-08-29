Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu mesajında, milletin verdiği muhteşem mücadele sonucunda büyük zaferin kazandığını belirtti.

Aziz milletin gösterdiği büyük kahramanlıkla vatanı ve milleti yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği muhteşem mücadeleyle büyük zaferin kazanıldığını ifade eden Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesile ile bu toprakları canıyla kanıyla bizlere vatan kılan ve bu uğurda büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve şanlı ordumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."