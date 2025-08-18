Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, Jandarma Komutanı Akgün'ü Ziyaret Etti

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün'ü ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Topsakaloğlu, ilçeye atanan Akgün'e yeni görevinde başarı diledi.

Akgün de ziyaretten dolayı Topsakaloğlu'na teşekkür etti, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını belirtti.