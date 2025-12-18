Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, esnafı ziyaret etti
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Merkez Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak onların taleplerini dinledi ve devletin esnafın yanında olduğunu vurguladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.
Topsakaloğlu, Merkez Mahallesi'nde bir araya geldiği esnafın taleplerini dinledi.
Devletin her zaman esnafın yanında olduğunu belirten Topsakaloğlu, ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.
Ziyaretinde Topsakaloğlu'na ilçe protokolü de eşlik etti.???????
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel