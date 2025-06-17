Bozyazı Kaymakamı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. Yıl Dönümünü Kutladı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Sahil Güvenlik Komutanlığının kaliteli hizmeti en kısa sürede vermek üzere kapasitesini ve performansını sürekli olarak artırdığını belirtti.

Komutanlığın çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüğünü kaydeden Topsakaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.