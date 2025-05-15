Bozyazı Kaymakamı, Ortaokul Müdürleriyle Eğitim Değerlendirmesi Yaptı

Bozyazı Kaymakamı, Ortaokul Müdürleriyle Eğitim Değerlendirmesi Yaptı
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ortaokul müdürleriyle bir araya gelerek eğitim öğretim yılını değerlendirdi. Okul güvenliği, devamsızlık, sosyal etkinlikler ve LGS hazırlıkları gibi konular ele alındı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ortaokulların müdürleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Topsakaloğlu'nun katılımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Toplantıda, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar, okul güvenliği, devamsızlık oranları, sosyal etkinlikler, öğrenci motivasyonu ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavlara hazırlık süreci ele alındı.

Programda, ortaokul müdürlerinin görüş ve önerileri dinlendi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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