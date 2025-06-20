Bozyazı Kaymakamı'ndan YKS'ye Girecek Öğrencilere Başarı Dileği

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Sınav süresince sessiz olunması gerektiğine dikkat çekti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek öğrencilere başarı diledi.

Topsakaloğlu, yaptığı açıklamada, sınav süresince öğrencilerin dikkatinin dağılamaması için vatandaşlara önemli görevler düştüğünü belirtti.

Sınav yapılan okul çevrelerinde sessiz olunmasını isteyen Topsakaloğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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