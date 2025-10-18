Haberler

Bozyazı Kaymakamı'ndan Muhtarlar Günü Mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların önemine vurgu yaptı ve onlara başarı diledi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, muhtarlığın demokrasi kültürünün ilk basamağını teşkil ettiğini belirtti.

Muhtarların bulunduğu mahallede devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini kaydeden Topsakaloğlu, "Vatandaşlarımız ile devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, kamu hizmetinin mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında mühim bir görev üstlenen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
