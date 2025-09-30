Bozyazı Kaymakamı'ndan Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, yaşlıların insanların yetişmesinde ve sahip olunan değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında büyük katkısı olduğunu belirtti.

Yaşlıların geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu kaydeden Topsakaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek en temel insani görevimizdir. Toplumumuzda 'bereket unsuru' olarak gördüğümüz yaşlılarımızı, sadece bir gün değil her zaman hatırlamamız gerektiği gerçekliğinden hareketle bizleri bugünlere ulaştıran, tüm büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Gününü kutluyorum."