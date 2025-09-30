Haberler

Bozyazı Kaymakamı'ndan Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda yaşlıların toplum üzerindeki önemine vurgu yaptı ve onlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Topsakaloğlu, mesajında, yaşlıların insanların yetişmesinde ve sahip olunan değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında büyük katkısı olduğunu belirtti.

Yaşlıların geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu kaydeden Topsakaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek en temel insani görevimizdir. Toplumumuzda 'bereket unsuru' olarak gördüğümüz yaşlılarımızı, sadece bir gün değil her zaman hatırlamamız gerektiği gerçekliğinden hareketle bizleri bugünlere ulaştıran, tüm büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Gününü kutluyorum."

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
