Bozyazı Kaymakamı Müzeler Haftası Mesajı Yayınladı

Bozyazı Kaymakamı Müzeler Haftası Mesajı Yayınladı
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Müzeler Haftası dolayısıyla kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, kültürel mirasın korunması, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında müzelerin önemli olduğunu belirtti.

Müzelerin geçmişle bugünü ve geleceği birbirine bağladığını kaydeden Topsakaloğlu, "Müzeler, insanlığın kültürel mirası, uygarlık deneyimi konusunda bizlere ışık tutan önemli ve eşsiz mekanlardır. Müzelerimizdeki eşsiz eserlerin korunması, onarılması ve gelecek kuşaklara aktarılması bizlerin en büyük görevidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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