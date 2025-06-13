Bozyazı Kaymakamı, Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, jandarmanın asayiş ve huzur için fedakarca çalıştığını vurguladı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, jandarmanın milletin huzuru ve asayişin temini için fedakarca çalıştığını belirtti.

Jandarmanın tarihinin başarılarla dolu temel kurumlarından olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Teşkilatımız, yurt savunmasında ve asayişin sağlanmasında gösterdiği başarılar ile her daim milletimizin güven kaynağı olmuştur. Jandarma Teşkilatımız, bu onurlu görevi insanımızı merkeze alan bir anlayışla kanunları uygulayarak, büyük bir özveri ve millet sevgisiyle yerine getirmektedir."

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu'dan İsraillilere 'Sığınak' uyarısı: Bedava savaş yoktur

Netanyahu'dan İsraillilere "Sığınak" uyarısı: Bedava savaş yoktur
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.