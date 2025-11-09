Bozyazı Kaymakamı, Atatürk'ü Anma Günü Mesajı Yayınladı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında şükran ve saygıyla andığını belirtti.

İstiklal mücadelesine liderlik eden Atatürk'ün ulusun gönlü ve dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk istiklal mücadelemizi Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla taçlandırmış olup, onun 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi ve kazanımlarını ilelebet yaşatmak ve ileri medeniyetler düzeyine taşımak üzerimize düşen temel sorumluluktur."