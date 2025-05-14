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Bozyazı Kaymakamı Aile Haftası Mesajı Yayınladı

Bozyazı Kaymakamı Aile Haftası Mesajı Yayınladı
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aile Haftası dolayısıyla ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak geleceğin sağlıklı inşasında ailenin önemine dikkat çekti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu belirtti.

Geleceğin sağlıklı inşasında ve toplumsal kalkınmada aile kurumunun kilit rol oynadığını kaydeden Topsakaloğlu, "Aile, çocukların bakımı, yetiştirilmesi, yeni kuşaklara kültürel kimliğin ve değerlerin kazandırılması, tarihsel ve toplumsal bilincin aktarılmasında birey ve toplum arasında köprüdür." ifadelerini kullandı.

Topsakaloğlu, Aile Haftası'nı kutladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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