Bozyazı Kaymakamı Ahilik Haftası Mesajı Yayınladı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda ahiliğin toplumsal dayanışma ve kardeşlik gibi değerleri önemseyen köklü bir kültürel miras olduğunu vurguladı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, ahiliğin kardeşlik, dürüstlük, yardımlaşma, hoşgörü ve adalet gibi değerleri esas alan köklü bir kültür mirası olduğunu belirtti.

Ahiliğin yalnızca ticaret ve üretim hayatını düzenlemekle kalmadığını aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini sunduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de ahiliğin temelini oluşturan bu değerler, iş ve sosyal hayatımıza rehberlik etmekte, dayanışmayı, hakkaniyeti ve toplumsal huzuru pekiştirmektedir. Esnaf ve sanatkarlarımız, ahilik kültürünü yaşatarak toplumsal yapımızın güçlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır."

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
