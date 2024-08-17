Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Karaltı atandı
Ahmet Karaltı, Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı. Karaltı, ilçeye hizmet etmekten onur duyacağını belirtti ve tüm paydaşlarla koordineli çalışacaklarını vurguladı. Bozyazı'nın gelişimini hedeflediklerini ifade etti.
Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Karaltı görevine başladı.
Karaltı, açıklamasında, ilçeye hizmet etmekten onur duyacağını belirtti.
Tüm paydaşlarla koordineli çalışacaklarını anlatan Karaltı, Bozyazı'yı geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.