Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven İçin Veda Töreni Düzenlendi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına tayin olan Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yunus Güven için veda programı düzenlendi.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda, Güven'in özverili çalışmalar yaptığını söyledi.

Güven'e ilçenin huzur ve güvenliği için gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür eden Topsakaloğlu, yeni görevinde başarı diledi.

Topsakaloğlu, konuşmasının ardından Güven'e plaket verdi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, Bozyazı Sahil Güvenlik Bot Komutanı Süleyman Şafak ve İlçe Müftüsü Yakup Avcı da katıldı.