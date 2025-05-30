Bozyazı Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Bozyazı Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı. Serginin açılışını Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Mütfü ile kurum müdürleri ve kursiyerler gerçekleştirdi. Katılımcılar, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünleri inceleme fırsatı buldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenledi.

Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen serginin açılışını, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Mütfü, kurum müdürleri ve kursiyerler yaptı.

Açılışın ardından katılımcılar, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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