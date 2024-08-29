Bozyazı Emniyet Müdürlüğüne yeni atama
Bozyazı Emniyet Müdürlüğüne atanan Şeref Paşaoğlu görevine başladı. Paşaoğlu, kanunlar çerçevesinde Bozyazı halkına hizmet yapmak için çaba sarf edeceğini söyledi. Emniyet Müdürü Paşaoğlu, vatandaşların emniyetin çalışmalarında destek olmasını istedi.
Bozyazı Emniyet Müdürlüğüne atanan Şeref Paşaoğlu görevine başladı.
Paşaoğlu, AA muhabirine, kanunlar çerçevesinde Bozyazı halkına hizmet yapmak için çaba sarf edeceğini söyledi.
Bozyazı Emniyet Müdürü Paşaoğlu, emniyetin çalışmalarında vatandaşların kendilerine destek olmasını istedi.