Bozyazı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası İnşaatı Devam Ediyor
Bozyazı ilçesinde, hasta talebini karşılamak amacıyla inşa edilen devlet hastanesi ek hizmet binasının inşaat çalışmaları sürüyor. Ek binanın 550 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.
Bozyazı ilçesinde devlet hastanesi ek hizmet binasının inşaat çalışmaları devam ediyor.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, artan hasta talebinin karşılanması amacıyla başlanılan ek bina inşaatı sürüyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında ek hizmet binasının 550 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozyazı Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Hakan Can, ek binayla bölgedeki hasta yoğunluğunun önemli ölçüde azalması ve vatandaşlara daha etkin sağlık hizmeti sunulmasını hedeflediklerini belirtti.???????
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel