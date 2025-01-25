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Bozyazı'daki Yangında Hayatını Kaybeden Aile İçin Mevlit Okutuldu

Bozyazı'daki Yangında Hayatını Kaybeden Aile İçin Mevlit Okutuldu
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında yaşamını kaybeden Çetiz ailesi için mevlit programı düzenlendi. Programa yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Ahmet ve Habibe Çetiz ile çocukları Vedat ve Esad Çetiz için mevlit okutuldu.

Yangında yaşamını yitiren Habibe Çetiz'in, Denizciler Mahallesi'ndeki babaevinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, Çetiz ailesinin yakınlarıyla Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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