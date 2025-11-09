Haberler

Bozyazı'daki Çaltı Mağarası Turizme Kazandırılmalı

Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bölge halkı Çaltı Mağarası'nın turizme kazandırılması için yol ve düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor. 60 metre derinlikteki mağara, görsel güzelliği ile dikkat çekiyor ancak ulaşım sorunları ziyaretçileri engelliyor.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde bölge halkı, yaklaşık 60 metre derinlikte, 3 bin metrekare büyüklükte sarkıt ve dikitlerden oluşan Çaltı Mağarası'nda yol, ışıklandırma, merdiven gibi düzenlemelerin yapılarak turizme kazandırılmasını istedi.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta Lenger Mahallesi'ndeki Çaltı Mağarası, 1200 rakımda etrafı dağlarla çevrili orman içerisinde yer alıyor. Patika yol ile ulaşılabilen 60 metre derinliğindeki 3 bin metrekarelik mağaraya, geçen yıl Lenger Mahallesi Muhtarı Eşe Orhan ve mahallelinin imece usulüyle yaptığı 30 metrelik tahta merdivenle inilebiliyor. Mağara, sarkıt ve dikitlerden oluşan görsel güzelliğiyle ilgi çekerken, ulaşım sorunu ve girişin sağlıklı olmaması nedeniyle gezmek isteyenleri olumsuz etkiliyor. Mağaranın turizme kazandırılmasını isteniyor.

'YOLUMUZ ATIL DURUMDA'

Mağaraya kendi imkanları ile merdiven yaptıklarını ancak yetersiz kaldığını belirten Ahmet Şeref Gümüş, "Burası doğa harikası, olağanüstü bir yer. Görenler hayran kalıyor. Yetkililerin buraya ilgili göstermesi gerekiyor. 2 yıl önce muhtarımız Eşe Orhan ve köy halkıyla birlikte merdivenini yaptık ama çok yetersiz. Ziyaretçiler merdiveni görünce cesaret edip mağarayı gezemiyor. Yine yolumuz atıl durumda. Bu da köy halkı olarak bizi üzüyor. Mağaranın hem turizme kazandırılması hem de bölge halkına katkı sağlaması için merdiven ve ışıklandırılmasının yapılması gerekir" dedi.

Muhtar Orhan da mağaranın çevre düzenlemesinin yapılarak turizme kazandırılmasını istedi.

Haber-Kamera: Erhan Zobu/BOZYAZI (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
