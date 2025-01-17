Bozyazı'da 'Yılın Kareleri' Oylaması Gerçekleşti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, İlçe Müftüsü Yakup Avcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Paşaoğlu, Karaltı ve Avcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İlçe Emniyet Müdürü Paşaoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor"da ise tercihini Adem Kutucu'nun "Ata sporu" başlıklı karesinden yana kullandı.

Paşaoğlu, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını da tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı da "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Saklı", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor"da da Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karesinden yana tercihini kullandı.

Bozyazı İlçe Müftüsü Yakup Avcı ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor"da da Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğralarına oy verdi.