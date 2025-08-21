Bozyazı'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları sona erdi. Kapanış programında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi ve pasta kesildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları tamamlandı.
İlçe Müftülüğünce Denizciler Kız Kur'an Kursu'nda yapılan kapanış programında, yaz boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere hediye verildi.
Birlikte pasta kesen çocuklar, oyun oynadı.
Programın sonunda dua okundu.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel