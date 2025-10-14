Haberler

Bozyazı'da Velilere Bağımlılıkla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı

Bozyazı'da Velilere Bağımlılıkla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, çocukların kötü alışkanlıklardan korunması amacıyla velilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda bağımlılıkla mücadele ve dolandırıcılara karşı uyarılar yapıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, çocukların kötü alışkanlıklardan korunması için velilere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince, Bozyazı Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda veliler için toplantı gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmede bulunan ekipler, velileri iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı da uyardı.

Toplantı sonunda katılımcı velilere broşür de dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür farkındalık faaliyetleriyle toplumun her kesiminde güvenlik bilincini artırmayı ve suçun önlenmesine yönelik işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı: Şehir merkezlerine kar yağacak

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sıra kent merkezlerinde
Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

Komşu ayakta! Hükümetin son hamlesiyle soluğu sokakta aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.