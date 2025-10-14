Bozyazı'da Velilere Bağımlılıkla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, çocukların kötü alışkanlıklardan korunması için velilere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince, Bozyazı Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda veliler için toplantı gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmede bulunan ekipler, velileri iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı da uyardı.

Toplantı sonunda katılımcı velilere broşür de dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür farkındalık faaliyetleriyle toplumun her kesiminde güvenlik bilincini artırmayı ve suçun önlenmesine yönelik işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.