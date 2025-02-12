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Bozyazı'da Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenlendi

Bozyazı'da Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenlendi
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, lise öğrencilerinin ailelerine yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan seminerde, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' ve uyuşturucuyla mücadele uygulamaları tanıtıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, lise öğrencilerinin ailelerine yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince hazırlanan seminer, Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Programa katılan öğrencilerin ailelerine uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.

Seminerde, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ile "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) ve "Narkotik Vaka Analiz Sistemi" (NARVAS) hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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