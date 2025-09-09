Haberler

Bozyazı'da Ücretsiz Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı

Bozyazı'da Ücretsiz Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde toplum sağlığını desteklemek amacıyla sağlıklı beslenme danışmanlık hizmeti veriliyor. Her yaş grubundan bireylerin yararlanabildiği bu hizmet, kişiye özel beslenme programları ve düzenli izleme ile destekleniyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, sağlıklı beslenme için ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezince yürütülen çalışmadan, kilolu bireyler dışında çocuklar, adölesanlar, yetişkinler, yaşlılar, gebeler ve kronik hastalığı olan vatandaşlar da yararlanabiliyor.

Uygulamada, kişilerin yaş, cinsiyet ve özel sağlık durumlarına uygun beslenme programları hazırlanıyor.

Vatandaşlara, danışmanlığın yanı sıra tahlillerle desteklenen tedavi planı, düzenli izleme ve değerlendirme hizmeti sunuluyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
