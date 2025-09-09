Bozyazı'da Ücretsiz Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, sağlıklı beslenme için ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezince yürütülen çalışmadan, kilolu bireyler dışında çocuklar, adölesanlar, yetişkinler, yaşlılar, gebeler ve kronik hastalığı olan vatandaşlar da yararlanabiliyor.

Uygulamada, kişilerin yaş, cinsiyet ve özel sağlık durumlarına uygun beslenme programları hazırlanıyor.

Vatandaşlara, danışmanlığın yanı sıra tahlillerle desteklenen tedavi planı, düzenli izleme ve değerlendirme hizmeti sunuluyor.