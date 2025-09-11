Bozyazı'da Trafik Kazalarını Önlemek İçin Önlem Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde trafik kaza ve yoğunluğunun önüne geçilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bozyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçede yoğunluğun yaşandığı kavşak ve ara sokaklara uyarıcı levhalar yerleştirdi.

Yapılan çalışmayla ilçede trafik kaza ve yoğunluğunun en aza indirilmesi hedefleniyor.