Bozyazı'da Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, kaymakamlıkta yapılan toplantıya ilçe protokolü katıldı.

Toplantıda ilçede düzenlenecek sportif faaliyetlerin güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi, müsabakalarda alınacak güvenlik önlemleri ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.