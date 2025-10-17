Bozyazı'da Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yapılan toplantıda, sportif faaliyetlerin güvenliği ve düzenli yürütülmesi hakkında önemli konular ele alındı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, kaymakamlıkta yapılan toplantıya ilçe protokolü katıldı.
Toplantıda ilçede düzenlenecek sportif faaliyetlerin güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi, müsabakalarda alınacak güvenlik önlemleri ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.
Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel