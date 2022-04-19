BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVASINDA KIYASIYA MÜCADELE

BOZYAZI, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Bozyazı ilçesine Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile düzenlenen Satranç Turnuvası'nda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun bu yıl 7'incisini düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Santranç Turnuvası, Bozyazı Öğretmenevi'nde gerçekleşti. 10 yaş altı, 8 yaş altı ve açık olmak üzere 3 kategoride düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 200 sporcu katıldı. Turnuvayı, Federasyon Bozyazı Temsilcisi Yavuz Özcan'ın direktörlüğü ve başhakemliğinde, Ali Kaya, Hatice rüya Özcan, Mehmet Ali Duru ve Süleyman Aybek yönetti. Düzenlenen turnuvada toplam 5 turda mücadele eden çocuklar, yarışmadan önce centilmenlik göstermeleri hem öğretmenler hem de veliler tarafından büyük alkış aldı.

Turnuvada, 8 yaş ve altında Erşan Ali Kılıç birinci, Muhammed Demirhan Karada 2'inci, Ahmet Tayyip Limon 3'üncü oldu. 10 yaş ve altında ise, Kaan Yiğit Bal birinci, Ahmet Emir Yılmaz 2'inci, Abdülmumin Mutlay da 3'üncü oldu.

Turnuvanın 2015 yaş öncesi doğanları kapsayan açık kategorinin ilk üçlüsü ise sırayla, Atlas Toklu, Metehan Ataş ve Ahmet Gökalp Gökerçin oldu.

Federasyon Temsilcisi Yavuz Özcan, bu yıl 7'incisi düzenlenen turnuvanın ilginin yoğun olduğunu belirterek, Her yıl düzenlediğimiz gibi satranç turnuvamız bu yılda düzdenlendi. Milli bayramlarımızda sık sık bu turnuvaları düzenlemeye çalışıyoruz. Toplamda 3 kategoride yarıştı sporcularımız. Açık kategori, 8 yaş ve 10 yaş olmak üzere. Yaklaşık 200'ün üzerinde öğrencimiz, turnuvalarımıza katıldı. Gayet güzel geçti. Çocukların heyecanlarını biz görebildik. Aileleri ve kendileri çok mutluydular. Bizde kendilerinin bu tür sportif faaliyetlere katılmasından ayrıca mutlu olduk dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel