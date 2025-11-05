Bozyazı'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahipsiz hayvanlarla ilgili kaymakamlık öncülüğünde bir toplantı yapıldı. Toplantıda, sahipsiz köpeklerin tespiti ve bakımevlerine yönlendirilmesi gibi konular ele alındı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, kaymakamlıkta yapılan toplantıya ilçedeki kurum yetkilileri katıldı.
Toplantıda, sahipsiz köpeklerin tespiti, toplanması, hayvan bakımevlerine ve doğal yaşam alanlarına yönlendirilmesi konuları görüşüldü.
Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların da ele alındığı toplantıda kurumlar arası işbirliklerinin önemine değinildi.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların mevzuat hükümleri çerçevesinde, hayvan refahı gözetilerek yürütülmesi gerektiğini belirtti.