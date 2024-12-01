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Bozyazı'da Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen sabah namazı buluşmasında vatandaşlar bir araya geldi. Programda dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası, katılımcılara çorba ve kahvaltı ikram edildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sabah namazı buluşması düzenlendi.

Bozyazı Müftülüğünce düzenlenen programda Denizci Mehmet Camisi'nde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar namazın ardından dua etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

Program sonunda çorba ve çeşitli ikramlarla vatandaşlar birlikte kahvaltı etti.

Programa Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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