Bozyazı'da Yeni Yıl Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi
Bozyazı Müftülüğünce yeni yılın ilk gününde Şehitler Camisi'nde sabah namazı buluşma programı gerçekleştirildi. Namaz sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunulurken, Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı da katılım göstererek vatandaşlarla sohbet etti.
Bozyazı Müftülüğünce yeni yılın ilk gününde sabah namazı buluşma programı düzenlendi.
Şehitler Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.
Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı'nın da katıldığı programda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Program sonunda müftü Avcı, vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel