Haberler

Bozyazı'da Polisten Dolandırıcılıkla Mücadele ve KADES Bilgilendirmesi

Bozyazı'da Polisten Dolandırıcılıkla Mücadele ve KADES Bilgilendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı. İlçe Emniyet Müdürü, toplumun güvenliği için bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlar dolandırıcılık yöntemleri ve alınacak tedbirler ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Ekipler, çalışma kapsamında vatandaşlara broşür de dağıttı.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, toplumun güvenliğini sağlamak ve vatandaşların bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Kimya fabrikasında bir garip olay! 2 işçi öldü, valilik 'patlama' iddiasını yalanladı

Sanayi şehrimizde fabrikada patlama: Hayatını kaybeden işçiler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar itirafı: Hep beni düşünür

İbrahim Tatlıses'ten açılışta dikkat çeken Hülya Avşar itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.