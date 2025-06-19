Bozyazı'da Polis Ekiplerinden Boğulma Olaylarına Karşı Bilgilendirme

Bozyazı'da Polis Ekiplerinden Boğulma Olaylarına Karşı Bilgilendirme
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler ve ilk yardım konusunda vatandaşları ve işletmeleri bilgilendirerek broşür dağıttı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri boğulma olaylarına karşı vatandaşları ve işletmeleri bilgilendirdi.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünce boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler kapsamında çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri ilçedeki vatandaşları ve işletmeleri ziyaret ederek boğulmalara karşı alınacak tedbirler ve boğulmalarda ilk yardım konularında bilgilendirdi.

Çalışma kapsamında broşür de dağıtıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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